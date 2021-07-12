Банковские карты вместо наличных – Петрозаводск снова на первом месте в России

Безналичные платежи по банковским картам Сбербанка в Петрозаводске составили 68% от общего объема всех операций, совершенных жителями города во втором квартале 2021 года.

По этому показателю столица Карелии заняла первое место в России.

А вся республика оказалась на втором месте по стране — доля безналичных операций в целом по Карелии составила 66,9% Такие же позиции Карелия и Петрозаводск занимали по итогам 2020 года. Это следует из рейтинга «безналичных» городов и регионов России за второй квартал 2021 года, составленного Сбербанком. В среднем по России доля безналичных трат в расходах населения составила 58%, обновив исторический максимум. Исследование показало, что кроме перехода к безналичным платежам глобальным трендом стало развитие онлайн-продаж, которые перекраивают самые традиционные бизнес-модели. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».