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Банковские карты вместо наличных – Петрозаводск снова на первом месте в России

Новости. Общество
09:45, 13 Июля 2021
фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Безналичные платежи по банковским картам Сбербанка в Петрозаводске составили 68% от общего объема всех операций, совершенных жителями города во втором квартале 2021 года.

По этому показателю столица Карелии заняла первое место в России.

А вся республика оказалась на втором месте по стране — доля безналичных операций в целом по Карелии составила 66,9%

Такие же позиции Карелия и Петрозаводск занимали по итогам 2020 года.

Это следует из рейтинга «безналичных» городов и регионов России за второй квартал 2021 года, составленного Сбербанком.

В среднем по России доля безналичных трат в расходах населения составила 58%, обновив исторический максимум.

Исследование показало, что кроме перехода к безналичным платежам глобальным трендом стало развитие онлайн-продаж, которые перекраивают самые традиционные бизнес-модели.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-07-13 11:49:58
Вроде бы и погордиться дико хочется, а с другой стороны, если ток вырубят, купить ничего не получится - считательно-соображательная часть мозга-то отсыхает потихоньку.
нетюлень
2021-07-13 10:58:58
Столица киберпанка.
David.
2021-07-13 10:46:45
Карты для кирки. Люди давно вернулись в нал!
кир
2021-07-13 11:12:07
Davidка - темный и средневековый. Наличные лучше брать людям в халатах. Никаких налогов и следов, если деньги не помечены. :)
David.
2021-07-13 11:23:25
кир, копи пенсию, лечение нонче дорого... :)
кир
2021-07-13 11:33:07
Davidка, денег не будет выпускнику ПетрГУ. В Питере в институт слабо было поступить? Это по текстам видно.Так и будешь страдать на работёнке. Сюда пишешь от тоски.
кир
2021-07-13 09:57:42
Какие мы крутые! Надоели в магазинах бабки с наличными деньгами. Только очередь задерживают.
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