Базовые станции сотовой связи обещают установить в 9 населенных пунктах Карелии до 1 апреля

В Карелии продолжаются работы по строительству базовых станций сотовой связи в населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек, сообщили в Минтрансе республики.

До 1 апреля сотовая связь и доступ к интернету должны появиться у жителей села Нюхча, поселков Кинелахта, Хвойный, Панозеро, Ласанен, Шалговаара, деревни Уница, Маслозеро, и Куганаволок. Данные населённые пункты численностью от 100 до 500 человек были определены Минцифрой России для установки базовых станций сотовой связи по итогам Всероссийского голосования, проведенного в 2021 году.

Работы по строительству базовых станций сотовой связи идут в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

В Минтрансе Карелии напомнили, в соответствии с новыми подходами к реализации универсальных услуг связи Минцифрой России до 2030 года планируется завершить установку базовых станций сотовой связи в населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек.

Ранее сообщалось, адресную программу «Устранение цифрового неравенства» в Карелии, которая предусматривает установку новых вышек сотовой связи в отдаленных поселках республики, в 2022 году пришлось сократить из-за недостатка финансирования и проблем с поставками оборудования.