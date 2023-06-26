Бдительный Михаил из Петрозаводска спас пенсионерку и ее полмиллиона от мошенников (ВИДЕО)

О внимательных посетителях торгового центра рассказали в МВД Карелии.

На прошлой неделе 80-летней горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что неизвестные злоумышленники пытаются украсть деньги с ее банковского счета.



Собеседник говорил быстро и уверенно, называл женщину по имени, располагал другими сведениями о ней. Женщина поверила, что разговаривает со стражем порядка и начала выполнять его указания.

Пенсионерка обналичила все свои сбережения и направилась в гипермаркет, чтобы перевести деньги на «безопасный счет», но банкомат не принял купюры. Тогда собеседник, который все время был на связи , направил ее к другому устройству, расположенному в торговом центре.



Там на растерянную женщину обратил внимание бдительный прохожий Михаил, который вместе с дочерью и друзьями находился в этом торговом центре. Он спросил у пенсионерки, все ли хорошо и не нужна ли помощь. В это время мошенники продолжали звонить своей жертве и уже отправили к ней за деньгами курьера, но Михаил не позволил их забрать. Он спас почти полмиллиона рублей пенсионерки, сообщили в МВД Карелии.