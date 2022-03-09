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«Бешеные Окуни» за три часа выловили почти 8 кг рыбы на озере в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
11:38, 19 Марта 2022
фото: МЧС Карелии

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В деревне Вокнаволок на озере Верхнее Куйто в Карелии состоялись традиционные соревнования по подлёдной рыбалке «Kuitin Kala».

О соревнованиях рассказали в управлении МЧС по Карелии, сотрудники которого обеспечивали безопасность рыбаков и зрителей фестиваля.

В соревнованиях по подледной рыбалке на озере Верхнее Куйто приняли участие 10 команд и более 30 человек. Победителем стала команда «Бешеные Окуни», которая за три часа выловила 7,82 кг, тем самым установив рекорд фестиваля.

Помощь в судействе оказали сотрудники Костомукшского участка ГИМС. За несколько дней до проведения соревнований сотрудники ГИМС провели обследование ледового покрова озера - толщина льда в месте проведения соревнований составила 50-53 см.

Основное внимание инспекторы уделили тому, чтобы не допустить выезд автотранспорта на лёд водоёма во время проведения соревнований. Мероприятие прошло без происшествий.

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