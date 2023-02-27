Бесплатные мастер-классы по фигурному катанию и хоккею пройдут в Петрозаводске и Кондопоге

Олимпийский совет Карелии приглашает провести «День зимних видов спорта 2023» на ледовых аренах Петрозаводска и Кондопоги.

В ближайшие выходные, 4 и 5 марта на катке ТРК «Лотос Plaza», спортивного комплекса «Луми» и на катке ледового дворца Кондопоги пройдут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию и по хоккею с опытными инструкторами. Об этом сообщает Минобразования и спорта республики.

Без внимания не останутся и маленькие спортсмены. Специально для них в рамках олимпиады «Маленький чемпион» пройдет забег на коньках, детский биатлон, командные лыжи и катание на ватрушках.

Записаться на бесплатные мастер-классы можно уже сейчас, количество мест ограничено.

Подробности можно узнать в паблике мероприятия.