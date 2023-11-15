Безответственный папа рисковал жизнью 10-летнего сына, с нарушениями везя его в автомобиле

В карельской столице автоинспекторы проверили правила перевозки детей в автомобиле.

Не все водители в Петрозаводске соблюдают правила перевозки детей, сообщили в городской ГИБДД.



В среду, 15 ноября, на Древлянке в карельской столице прошло профилактическое мероприятие «Маленький пассажир — большая ответственность».

Во время рейда автоинспекторы проверяли правила перевозки детей в автомобилях и напоминали водителям о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров.

Дорожные полицейские пресекли одно нарушение правил перевозки детей: папа перевозил 10-летнего школьника на переднем сиденье без детского удерживающего устройства и ремня безопасности.

Водителю было вынесено постановление об административном правонарушении. Папе-нарушителю грозит штраф 3 тысячи рублей.