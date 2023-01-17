Безработный житель Петрозаводска украл робот-пылесос ради новогодних подарков

Полицейские Петрозаводска раскрыли магазинную кражу.

В полицию карельской столицы поступило заявление о краже. Из магазина бытовой техники, расположенного в одном из торговых центров, украли робот-пылесос стоимостью 59 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли 30-летнего подозреваемого. Судимый и безработный горожанин рассказал, что тогда искал деньги на новогодние подарки.



В магазине он улучил подходящий момент и забрал коробку с товаром. Пылесос мужчина продал, выручив пару десятков тысяч рублей. Расследуется уголовное дело о краже, рассказали в МВД Карелии.