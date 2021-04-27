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Безработным в Карелии после трудоустройства дают прибавку к зарплате за счет бюджета

Новости. Общество
15:01, 28 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Курско
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Министерство социальной защиты Карелии подготовило разъяснения об условиях социального контракта, который дает право малоимущим трудоспособным жителям республики получить помощь в трудоустройстве.

Заключить социальный контракт имеют право граждане, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума.

В рамках социального контракта безработные бесплатно проходят профессиональное обучение по различным специальностям. Во время обучения они получают стипендию в размере 7 813 рубля 50 копеек ежемесячно.

После трудоустройства им положены выплаты в размере 15 627 рублей ежемесячно в течение трех месяцев.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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