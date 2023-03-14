Биатлонистка из Петрозаводска забрала золото первенства страны, несмотря на три промаха

Петрозаводчанка Екатерина Лянгина победила в индивидуальной гонке на первенстве России.

Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет проходит в Пермском крае.



Золото в индивидуальной гонке завоевала спортсменка из карельской столицы Екатерина Лянгина, обойдя более 80 соперниц из разных регионов страны.



Одержать победу биатлонистке не помешали три промаха, которые она допустила по ходу гонки, сообщили в мэрии Петрозаводска.



Лянгина занимается в спортивной школе олимпийского резерва СКА у тренера Валерия Соловьева.