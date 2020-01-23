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Билеты на поезда из Москвы в Петрозаводск станут невозвратными

Новости. Общество
11:40, 24 Января 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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РЖД в 2020 году расширяют список маршрутов с невозвратными билетами.

"Федеральная пассажирская компания" в 2020 году планирует расширить список поездов дальнего следования, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу, пишет "Интерфакс".

"С 20 января по 31 марта в рамках пилотного проекта невозвратные билеты будут доступны еще в шести поездах", – отметил генеральный директор ФПК Петр Иванов.

Речь идет о маршрутах на поезда Москва –  Кисловодск, Москва –Санкт-Петербург (№ 5/6), Москва –  Петрозаводск (два поезда –  "Карелия" и "Сура"), Москва –  Казань, Санкт-Петербург –  Адлер.

Напомним, новый двухэтажный фирменный поезд был запущен по маршруту "Петрозаводск – Москва" 5 декабря..

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