Билеты на поезда из Москвы в Петрозаводск станут невозвратными

РЖД в 2020 году расширяют список маршрутов с невозвратными билетами.

"Федеральная пассажирская компания" в 2020 году планирует расширить список поездов дальнего следования, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу, пишет "Интерфакс".

"С 20 января по 31 марта в рамках пилотного проекта невозвратные билеты будут доступны еще в шести поездах", – отметил генеральный директор ФПК Петр Иванов.

Речь идет о маршрутах на поезда Москва – Кисловодск, Москва –Санкт-Петербург (№ 5/6), Москва – Петрозаводск (два поезда – "Карелия" и "Сура"), Москва – Казань, Санкт-Петербург – Адлер.

Напомним, новый двухэтажный фирменный поезд был запущен по маршруту "Петрозаводск – Москва" 5 декабря..