Благодаря «Лесу» в Карелии было вскрыто более полусотни нарушений миграционного законодательства

Множество нарушений, в том числе в сфере миграции, пресекли правоохранители Карелии в ходе профилактического мероприятия «Лес».

Как сообщили в МВД Карелии, с 19 по 28 октября в республике проводился комплекс мероприятий, направленных на выявление преступлений в сфере заготовки, переработки и реализации древесины. Полицейские проверили более 70 объектов лесопромышленного комплекса.

В том числе, проходили рейды по лесничествам и лесопилкам. Проверялись и транспортные средства, перевозившие продукцию лесопромышленного комплекса.

Всего полицейские выявили 69 административных нарушений, в том числе 53 — в сфере миграции, в частности, за незаконную трудовую деятельность, и 16 нарушений — в сфере лесопользования.

Кроме того, по итогам мероприятия было возбуждено 8 уголовных дел.