Благовещенский Яшезерский монастырь будут реставрировать на федеральные средства

Монастырь своими силами в рамках грантовых проектов уже провел огромную работу, что позволит аварийному храму дождаться реставрации.

На постройках исторической усадьбы Ионо-Яшезерского монастыря в Прионежском районе Карелии 9 сентября провели осмотр консервационных работ, рассказали в управлении по охране ОКН Карелии.

Благовещенский Яшезерский монастырь является одним из древнейших на вепсской земле, но до нашего времени немногие сохранившиеся постройки его исторической усадьбы дошли в руинированном состоянии, сообщили в источнике.



Монастырь своими силами в рамках грантовых проектов провел огромную работу по устройству страховочных лесов и временной кровли на Преображенской церкви, что позволит аварийному храму дождаться реставрационных работ.



В этом году в рамках федерального проекта консервации аварийных памятников Министерство культуры заключило госконтракт на выполнение работ по каменной ограде со святыми воротами и угловыми башнями.

Поскольку монастырские постройки расположены на острове, организация работ и доставка материалов вызывают дополнительные сложности. Живут работники и волонтеры также на острове — в спартанских условиях.



В рамках выезда на объект провели осмотр уже выполненных работ и провели рабочее совещание с участием представителей подрядчика и технадзора.



На 2024 год управление готовит заявку на выделение средств в рамках госпрограммы «Развитие культуры» на разработку научно-проектной документации для производства реставрационных работ.

Напомним, ранее над монастырем пронесся ураган.