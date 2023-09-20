Благовещенский Яшезерский монастырь будут реставрировать на федеральные средства

Монастырь своими силами в рамках грантовых проектов уже провел огромную работу, что позволит аварийному храму дождаться реставрации.
На постройках исторической усадьбы Ионо-Яшезерского монастыря в Прионежском районе Карелии 9 сентября провели осмотр консервационных работ, рассказали в управлении по охране ОКН Карелии.
Благовещенский Яшезерский монастырь является одним из древнейших на вепсской земле, но до нашего времени немногие сохранившиеся постройки его исторической усадьбы дошли в руинированном состоянии, сообщили в источнике.
Монастырь своими силами в рамках грантовых проектов провел огромную работу по устройству страховочных лесов и временной кровли на Преображенской церкви, что позволит аварийному храму дождаться реставрационных работ.
В этом году в рамках федерального проекта консервации аварийных памятников Министерство культуры заключило госконтракт на выполнение работ по каменной ограде со святыми воротами и угловыми башнями.
Поскольку монастырские постройки расположены на острове, организация работ и доставка материалов вызывают дополнительные сложности. Живут работники и волонтеры также на острове — в спартанских условиях.
В рамках выезда на объект провели осмотр уже выполненных работ и провели рабочее совещание с участием представителей подрядчика и технадзора.
На 2024 год управление готовит заявку на выделение средств в рамках госпрограммы «Развитие культуры» на разработку научно-проектной документации для производства реставрационных работ.
Напомним, ранее над монастырем пронесся ураган.
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