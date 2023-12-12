Ближайшей ночью на Землю обрушится мощный поток метеоров

Красивейшее зрелище из десятков «падающих звезд» можно будет наблюдать на ясном небе в ночь с 13 на 14 декабря.

На планете уже несколько дней идет мощный метеорный поток Геминиды, один из трех самых масштабных по количеству «падающих звезд» в час. В ближайшую ночь, с 13 на 14 декабря, ожидается его максимум. Об этом рассказали в паблике «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

Именно в ближайшую ночь можно будет увидеть больше всего метеоров. Причем особенность именно Геминид — большое количество ярких метеоров, в том числе имеющих разнообразную цветовую гамму.

Как уточнили в паблике, метеоры могут появляться в любой части неба, в среднем по 2-3 «падающей звезды» в минуту, или около 150 метеоров в час.