Бойцы Росгвардии Карелии не разрешили мужчине и женщине отметить Первомай украденной водкой

Двое жителей Карелии накануне 1 мая украли в магазине водку, но наряд вневедомственной охраны поймал злоумышленников, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В минувший понедельник 30 апреля, накануне 1 Мая, нарядам вневедомственной охраны приходилось выезжать на сработки тревожных сигнализаций и в других городах Карелии, где были совершены противоправные деяния.

Так, две попытки хищения были зарегистрированы в Сегеже и Сортавала. В обоих случаях предметом хищения была водка.

В Сегеже ею противоправно завладеть хотела 30-летняя дама, а в Сортавале 51-летний мужчина в нетрезвом состоянии пришёл в сетевой магазин и попытался пронести через кассу, не оплатив, бутылку водки стоимостью более 700 рублей.

Во всех случаях задержанные граждане были переданы нарядами вневедомственной охраны сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.