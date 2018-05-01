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Новости. Происшествия
13:46, 01 Мая 2018

Бойцы Росгвардии Карелии не разрешили мужчине и женщине отметить Первомай украденной водкой

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Двое жителей Карелии накануне 1 мая украли в магазине водку, но наряд вневедомственной охраны поймал злоумышленников, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В минувший понедельник 30 апреля, накануне 1 Мая, нарядам вневедомственной охраны приходилось выезжать на сработки тревожных сигнализаций и в других городах Карелии, где были совершены противоправные деяния.

Так, две попытки хищения были зарегистрированы в Сегеже и Сортавала. В обоих случаях предметом хищения была водка.
В Сегеже ею противоправно завладеть хотела 30-летняя дама, а в Сортавале 51-летний мужчина в нетрезвом состоянии пришёл в сетевой магазин и попытался пронести через кассу, не оплатив, бутылку водки стоимостью более 700 рублей.

Во всех случаях задержанные граждане были переданы нарядами вневедомственной охраны сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

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