Боксер из Карелии вышел в финал первенства страны

С 3 по 10 июня в Подмосковье проходят всероссийские соревнования по боксу среди юниоров, сообщили в Минспорта Карелии.

Мастер спорта России международного класса Константин Опольский одержал уверенную победу в полуфинале первенства России среди юниоров в возрастной группе 19-22 года.



Его соперником был спортсмен из Москвы Данил Хоружиев. В Минобразования и спорта Карелии поздравили спортсмена с победой и пожелали удачи в финальном поединке.