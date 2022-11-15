Более 20 процентов избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Карелии

По состоянию на 15 часов явка избирателей в трех муниципальных районах Карелии составила 20,78%, сообщили в ЦИК республики.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в трех муниципальных районах Карелии проходит отложенное голосование на выборах депутатов Советов сельских поселений. Явка избирателей по состоянию на 15.00 составила 20,78%, в том числе:

Лахденпохский муниципальный район: отложенное голосование на выборах депутата Совета Элисенваарского сельского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 - 58,44%;

Муезерский муниципальный район: отложенное голосование на выборах депутата Совета Лендерского сельского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу №3 - 32,08%;

Прионежский муниципальный район: отложенное голосование на выборах депутатов Совета Гарнизонного сельского поселения пятого созыва по многомандатному избирательному округу №2 - 15,39%.

Избирательные участки открыты до 20.00.

В ЦИК напомнили, что отложенное голосование по трем округам проходит из-за того, что единый день голосования 11 сентября не было необходимого количества зарегистрированных кандидатов.