Более 280 миллионов рублей направят на расселение аварийных домов в столице Карелии

Средства предназначены для реализации пилотного проекта комплексного развития территории в районе улиц Шотмана, Сорокской и Северной.

Сегодня на внеочередной сессии депутаты Петрозаводского городского совета внесли изменения в бюджет этого года. Неналоговые доходы и расходы городской казны увеличили на 280 млн 330 тысяч рублей. Их направят на расселение аварийного жилья в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ).

Напомним, что Карелия на два года раньше завершила действующую программу расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В благоустроенное жилье переехали жильцы 3 735 квартир. Но сделать предстоит намного больше: в республике почти миллион квадратных метров жилья признаны аварийными после 1 января 2017 года.

В связи с этим для Карелии особенно важно заявление Президента России о том, что федеральную программу расселения аварийного жилья продлят. Об этом Владимир Путин сообщил в апреле минувшего года на встрече с рабочими завода «Тулажелдормаш».

«Нами принято решение, правительством принято решение о том, чтобы продолжить эту программу в отношении жилья, которое признано аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2024 года. На следующие пять лет», – сказал Глава государства.

Условия новой программы станут ясны после ее формирования и утверждения. Но, учитывая масштаб задачи у нас в республике, Карелии очень важно задействовать и другие возможности. В первую очередь это механизм КРТ, который позволяет привлекать средства инвесторов. С его помощью можно ускорить расселение аварийных домов, чтобы люди уже в ближайшее время переехали в благоустроенное жилье.

Возможность реализовывать такие проекты появилась с 2021 года, после того как были внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ. Некоторые регионы ею уже воспользовались. В целом по стране с помощью этого механизма уже около 5 тысяч жителей аварийных домов улучшили свои жилищные условия.

Для Карелии проект КРТ в Петрозаводске пилотный. Поэтому к его реализации особое внимание и региональной власти, и городской администрации, и депутатского корпуса.

Средства, предусмотренные депутатами Петросовета в бюджете этого года, поступят в казну по договору между горадминистрацией и застройщиком, компанией «КСМ», которая реализует проект.

На сегодняшний момент уже проведена независимая оценка стоимости квартир в аварийных домах в районе улиц Шотмана, Сорокской и Северной. При этом учитывались различные факторы: сделанный в квартирах ремонт, проведенный или не проведенный капремонт дома и так далее. В результате выкупную стоимость квартир удалось существенно повысить. Теперь горадминистрация будет направлять собственникам соглашения с указанием суммы компенсации. После подписания застройщик начнет переводить деньги.

«Мы приняли сегодня очень важное решение. Была проведена большая работа, чтобы собственники могли получить достойную компенсацию и возможность переехать в благоустроенное жилье. Главная цель проекта КРТ – улучшение жилищных условий граждан», – пояснила председатель Петросовета Надежда Дрейзис.

По всем возникающим вопросам с собственниками жилья представители горадминистрации продолжат работать индивидуально. Реализация проекта будет на особом контроле депутатского корпуса.