Более 400 лыжников приняли участие в гонке «Фонтаны» в Петрозаводске (ФОТО)

На популярной городской лыжной трассе состоялась традиционная гонка.
В паблике «Петрозаводск спортивный» рассказали о проведении лыжной гонки «Фонтаны».
Как пишут в паблике, на популярной трассе сегодня, 19 февраля, собралось более 400 участников. Пришли не только спортсмены, но и болельщики.
Гонка «Фонтаны» проводится каждый год и стала уже традиционной для Петрозаводска. В паблике напомнили, что организует ее спортивный клуб «Академия спорта » Петрозаводска.
После гонки прошла церемония награждения победителей. В паблике поздравили всех участников и петрозаводчан с праздником лыж.
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