Более 400 лыжников приняли участие в гонке «Фонтаны» в Петрозаводске (ФОТО)

На популярной городской лыжной трассе состоялась традиционная гонка.

В паблике «Петрозаводск спортивный» рассказали о проведении лыжной гонки «Фонтаны».

Как пишут в паблике, на популярной трассе сегодня, 19 февраля, собралось более 400 участников. Пришли не только спортсмены, но и болельщики.

Гонка «Фонтаны» проводится каждый год и стала уже традиционной для Петрозаводска. В паблике напомнили, что организует ее спортивный клуб «Академия спорта » Петрозаводска.

После гонки прошла церемония награждения победителей. В паблике поздравили всех участников и петрозаводчан с праздником лыж.