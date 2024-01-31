Более 70% петрозаводчан выступили за закрытие микрофинансовых организаций

Горожане, которым приходилось брать займы, реже поддерживают идею ликвидации МФО.

Сервис по поиску работы SuperJob узнал у жителей Петрозаводска, следует ли запретить в России деятельность микрофинансовых организаций. В опросе приняли участие экономически активные горожане.

За запрет организаций выступила большая часть петрозаводчан — 71%. «Слишком много мошенников, нет контроля их деятельности»; «Деньги должны выдаваться только после серьезной проверки и только банками», — такова аргументация горожан.

Против ликвидации МФО оказались 8% опрошенных. «Доступ к финансам должен быть у всех граждан РФ, независимо от их дохода»; «Такие организации очень нужны, но следует провести ликбез с потенциальными заемщиками»; «Микрозаймы иногда могут стать единственным решением в сложных вопросах», — прокомментировали свою позицию горожане. Затруднились с ответом 21% респондентов.



Жители карельской столицы старше 45 лет о необходимости запрета организаций, выдающих экспресс-займы, говорили чаще тех, кто моложе (72%).

Интересно, что среди горожан с доходом от 50 до 100 тысяч рублей в месяц против деятельности МФО выступили 74%.

Оказалось, респонденты, которым приходилось обращаться в микрофинансовые организации, поддерживают идею их закрытия реже тех, кто ни разу не брал экспресс-займы (61 и 70% соответственно).