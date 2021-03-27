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Более 8,5 тысячи человек за сутки выздоровели от коронавируса

Новости. Общество
11:19, 28 Марта 2021
фото: Pixabay
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Всего с начала пандемии в Российской Федерации от коронавируса вылечились 4 139 128 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 9 088 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 519 832 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтверждено 336 летальных исходов с коронавирусом. Число смертей увеличилось до 97 740.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 8 630 человек. Число выписанных пациентов выросло до 4 139 128.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 119,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 341 тысяча тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 марта остается 482 192 человек.

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