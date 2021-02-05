Больные коронавирусом продолжают умирать в Карелии – еще четыре смерти

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще четыре смерти больных с коронавирусом, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще четыре летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Кондопожской ЦРБ скончалась 65-летняя жительница Кондопоги, в Республиканской инфекционной больнице умерли трое жителей Петрозаводска: 85-летний мужчина и женщины 87 и 79 лет. Все четверо пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

В результате общее число смертей от коронавируса на сегодняшний день достигло 248 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 205 человек. Из этого числа заболевших – 199 человек, из них 28 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом состоянии.

Всего в Карелии инфицировано 37495 человек.

Выздоровели 32487, в минувшие сутки выписаны по выздоровлению 312 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6035,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2681,2 случая, по Северо-Западу – 4716,7.