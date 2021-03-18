Больше 100 млн человек – клиенты Сбера

19 марта отмечается Международный день клиента.

Только за 2020 год количество клиентов Сбера увеличилось почти на 3 млн и сегодня составляет более 100,5 млн человек. Рост количества клиентов банка в последние годы связан, в первую очередь, с развитием экосистемы Сбера и расширением благодаря этому линейки продуктов и сервисов, которые решают огромный диапазон ежедневных бытовых задач людей.

Частные клиенты могут не только получать весь спектр финансовых услуг в удобном для них канале, но и заказывать такси, лекарства, продукты и готовую еду, слушать музыку, смотреть фильмы, отправлять посылки, хранить файлы в облаке и многое другое (это особенно выгодно с подпиской СберПрайм).

Помимо предоставления финансовых и нефинансовых услуг, Сбер выполняет и важную социальную функцию. С июня 2018 года реализуется проект "Островок безопасности", когда потерявшийся на улице ребёнок может прийти в любое отделение банка, где ему помогут найти родителей. Благодаря этому проекту почти 90 детей благополучно вернулись домой.

Абитуриенты и студенты вузов могут оформить в банке образовательный кредит с господдержкой по сниженной процентной ставке 3%*. В школьном акселераторе Сбера SberZ старшеклассники придумывают идеи для будущих бизнес-проектов, прорабатывая их до готовых продуктов: для них это возможность заявить о своих идеях, получить поддержку в развитии бизнеса от ведущих компаний страны и преференции при поступлении в вузы.

В 2021 году ещё более 400 офисов банка по всей стране стали доступны для людей с особенностями здоровья, а на сайте появились фильтры доступности офисов и банкоматов для таких клиентов. При этом работа Сбера не ограничивается физической доступностью: банк помогает клиентам с нарушениями слуха и зрения освоить цифровые продукты и повысить финансовую грамотность. В рамках образовательного проекта #ФинансыДоступно Сбер создал серию видео для клиентов с особенностями слуха на русском жестовом языке и аудио- и видеоинструкции для людей с особенностями зрения.

- В Международный день клиента я хотел бы поблагодарить каждого из ста миллионов наших клиентов за доверие Сберу. Когда-то мы поставили себе цель быть с клиентом на всю жизнь. Этого можно достичь только одним способом – оказывая лучший на рынке сервис. К этому мы и стремимся. Ежедневно более 300 тысяч клиентов обращаются к операторам наших контакт-центров, получая помощь и поддержку по своим вопросам в любое время суток, а наши клиенты только за прошлый год сказали "Спасибо!" сотрудникам Сбера 53 миллиона раз! Я от всего сердца благодарю клиентов не только за их положительные отзывы, но и за объективную критику, которая помогает нам становиться лучше и лучше, – поделился заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв.

ПАО Сбербанк





Источник Сбербанк

*Кредит на образование с господдержкой

Условия кредитования

Валюта кредита Рубли

Cумма кредита Соответствует стоимости обучения. Сумма не зависит от платежеспособности заемщика.

Срок кредита

Общий срок кредита состоит из двух периодов:

Льготный период, который равен сроку обучения + 9 месяца.

Период погашения — следующие 15 лет.

При желании вы можете погасить кредит досрочно.

Льготный период по погашению кредита и части процентов

Отсрочка на выплату основной суммы кредита действует в течение всего льготного периода. Выплата основной суммы начнется через 9 месяцев после окончания учебы.

Частичная отсрочка на выплату процентов по кредиту действует в течение первых двух лет льготного периода:

1-й год заёмщик платит 40% от начисленных процентов,

2-й год заёмщик платит 60% от начисленных процентов.

Начиная с 3-го года заёмщик выплачивает 100% начисленных процентов.

Невыплаченные за первые два года проценты заёмщик выплачивает начиная с 10-го месяца после окончания учёбы до конца действия кредита.

Комиссия за выдачу кредита Нет

Обеспечение по кредиту Нет

Страхование Нет

Получение и обслуживание кредита

Место предоставления кредита Кредит может быть предоставлен по месту постоянной/временной регистрации заемщика.

Срок рассмотрения кредитной заявки До 7 календарных дней.

Способ предоставления кредита

Банк зачисляет сумму на текущий рублёвый счёт заёмщика, а затем перечисляет её на счёт вуза.

В течение срока обучения кредит перечисляется частями на оплату каждого семестра или года отдельно.

Если кредит выдан на оплату одного семестра, сумма перечисляется один раз.

Порядок погашения кредита

Заёмщик погашает кредит раз в месяц по графику. День платежа соответствует будущей дате окончания вуза, которая указана в договоре с ВУЗом. Погашение состоит из двух этапов:

1. В течение льготного периода (время учёбы + 9 месяца) заёмщик выплачивает только проценты за пользование кредитом (1-й год 40% от начисленных процентов, 2-й год 60% от начисленных процентов, начиная с 3-го года 100% начисленных процентов).

2. После окончания периода погашения отсрочки заёмщик выплачивает равными (аннуитетными) платежами основной долг, проценты за пользование кредитом и проценты, невыплаченные в течение первых двух лет.

Заемщику необходимо обеспечить наличие денежных средств к моменту списания ежемесячного платежа

Условия досрочного погашения

Чтобы досрочно погасить кредит, подайте заявление с суммой и счётом, с которого будут списаны деньги.

Досрочно можно погасить полную сумму или часть кредита, минимальный размер неограничен.

Комиссий за досрочное погашение нет.

Неустойка за несвоевременное погашение кредита Неустойка за несвоевременное погашение кредита или процентов — 20% годовых с суммы просроченного платежа за период просрочки.



Требования к заемщикам

Возраст

От 14 лет

Заёмщики до 18 лет должны предоставить письменное согласие родителей или законных представителей.

Несовершеннолетним под опекой кредит не выдаётся согласно закону.

Гражданство Российская Федерация

Статус Студент российского вуза



Процентные ставки

Совокупная процентная ставка по продукту равна 13,65% годовых, из которых:

3% годовых подлежат оплате заемщиком

10,65% годовых возмещаются за счет государственных субсидий.