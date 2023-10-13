Больше десятка машин на ведущей в Карелию трассе за час попали в пять ДТП, одно из которых со смертельным исходом

На федеральной трассе «Сортавала» 14 автомобилей из-за гололеда стали участниками пяти аварий, где есть пострадавшие и один погибший.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, в период с восьми до девяти часов на 4-километровом участке федеральной дороги «Сортавала» с 18 по 22 километр произошло пять ДТП с участием 14 транспортных средств.

В результате одного из них — попутного столкновения грузового и двух легковых автомобилей — два человека получили травмы и один погиб. Остальные ДТП обошлись без пострадавших.

«Фонтанка» опубликовала видео с большим количеством машин в кювете (Источник видео: t.me/Megapolisonline/100966).

Накануне вечером проводилась противогололедная обработка дороги, пишет издание со ссылкой на Упрдор.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.