Больше половины жителей Петрозаводска поддержали перевод всех вывесок на русский язык

Опрос показал, как много петрозаводчан готовы поддержать законопроект об обязательном переводе вывесок и надписей на русский язык.
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, чтобы узнать, как петрозаводчане относятся к новому законопроекту, внесенному в Госдуму. Согласно ему, вывески, тексты в рекламе, названия товаров, районов и жилых комплексов должны быть написаны на русском языке.
Больше половины — 52% опрошенных — поддержали идею законопроекта. Прозвучали следующие аргументы: «Надо беречь русский язык»; «В нашей стране должно быть все понятно для нас».
При этом каждый четвертый (26%) высказался против: «Названия уже существующие менять смысла нет»; «Смущает только, что это не первая подобная инициатива…»; «Сейчас явно есть направления, где финансирование гораздо нужнее, а потом уж, если лишние деньги останутся, пусть и вывесками займутся».
Еще 22% горожан затруднились с ответом. Уточнив, что можно писать наи двух языках.
Среди петрозаводчан старше 45 лет сторонников законопроекта оказалось больше всего — 77%. Также значительно чаще идею законопроекта поддерживали горожане, не знающие английского языка.
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