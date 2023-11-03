Больше половины жителей Петрозаводска поддержали перевод всех вывесок на русский язык

Опрос показал, как много петрозаводчан готовы поддержать законопроект об обязательном переводе вывесок и надписей на русский язык.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос, чтобы узнать, как петрозаводчане относятся к новому законопроекту, внесенному в Госдуму. Согласно ему, вывески, тексты в рекламе, названия товаров, районов и жилых комплексов должны быть написаны на русском языке.

Больше половины — 52% опрошенных — поддержали идею законопроекта. Прозвучали следующие аргументы: «Надо беречь русский язык»; «В нашей стране должно быть все понятно для нас».

При этом каждый четвертый (26%) высказался против: «Названия уже существующие менять смысла нет»; «Смущает только, что это не первая подобная инициатива…»; «Сейчас явно есть направления, где финансирование гораздо нужнее, а потом уж, если лишние деньги останутся, пусть и вывесками займутся».

Еще 22% горожан затруднились с ответом. Уточнив, что можно писать наи двух языках.

Среди петрозаводчан старше 45 лет сторонников законопроекта оказалось больше всего — 77%. Также значительно чаще идею законопроекта поддерживали горожане, не знающие английского языка.