Большинство жителей России не хочет запасаться впрок продуктами питания

Большинство россиян не считают необходимым делать большие запасы продуктов питания в связи с угрозой распространения коронавируса, следует из опроса ВИЦОМ.

"Абсолютное большинство не считают, что есть потребность закупаться впрок продуктами питания в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире (87%). Обратного мнения придерживается только 1 из 10 наших соотечественников (11%). Эта доля выше среди 18-24 (17%) и 35-44-летних (17%) россиян, а также жителей двух столиц (15%)", — говорится в материалах опроса.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков призвал жителей республики не опустошать полки магазинов.

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