Британская королева отметила своим почетным знаком производителя игрушек для плотских утех (18+)

Компания удостоена награды Елизаветы Второй за выдающиеся экономические показатели.

Королева Великобритании Елизавета Вторая отметила крупнейшую в стране компанию по выпуску секс-игрушек своим почетным знаком. Как пишет New York Post, этой награды производители вибраторов и страпонов удостоены за их выдающиеся экономические показатели. За период с 2015 года британский бренд увеличил объем своих зарубежных продаж с 16 миллионов до 80 миллионов долларов.

Теперь производитель секс-игрушек сможет в течение пяти лет использовать королевский почетный знак на упаковке и в маркетинге. В руководстве компании выразили надежду на то, что награда королевы позволит им открыть новые рабочие места и распространять радость сексуального общения по всему миру.