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Британская королева отметила своим почетным знаком производителя игрушек для плотских утех (18+)

Новости. Общество
23:30, 30 Апреля 2021
фото: © AP Photo/Christopher Furlong, Pool
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Компания удостоена награды Елизаветы Второй за выдающиеся экономические показатели.

Королева Великобритании Елизавета Вторая отметила крупнейшую в стране компанию по выпуску секс-игрушек своим почетным знаком. Как пишет New York Post, этой награды производители вибраторов и страпонов удостоены за их выдающиеся экономические показатели. За период с 2015 года британский бренд увеличил объем своих зарубежных продаж с 16 миллионов до 80 миллионов долларов.   

Теперь производитель секс-игрушек сможет в течение пяти лет использовать королевский почетный знак на упаковке и в маркетинге. В руководстве компании выразили надежду на то, что награда королевы позволит им открыть новые рабочие места и распространять радость сексуального общения по всему миру.  

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