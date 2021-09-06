Брокер — любитель из Карелии перевел мошенникам 12 тысяч рублей и на этом закончил инвестиции

Жители республики продолжают попадать в сети дистанционных мошенников: только за минувшие выходные в полицию поступило порядка десяти сообщений от потерпевших, сообщили в МВД Карелии.

Под видом сотрудников брокерской компании мошенники связались с 44-летним жителем столицы Карелии — ранее он оставлял заявку на участие в проекте по инвестированию на интернет-бирже. Пообещав крупный доход за короткий срок, петрозаводчанину рекомендовали скачать специальное приложение и перевести на определенный счет в качестве первоначального взноса 12 тысяч рублей. Мужчина выполнил требования, и на этом его инвестиционная деятельность закончилась.

Другая потерпевшая, 70-летняя петрозаводчанка, обратилась в полицию после того, как с её счета были списаны 68 тысяч рублей. Как выяснилось, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил пенсионерке, что с её счета кто-то пытается снять деньги, и предложил помощь: требовалось всего лишь назвать реквизиты карты. Женщина озвучила их, после чего деньги с ее счета исчезли.

В схожей ситуации оказалась 72-летняя горожанка. В ходе телефонного разговора якобы с сотрудником правоохранительных органов она узнала, что на ее имя оформлен кредит на сумму 150 тысяч рублей. Чтобы исправить ситуацию, собеседник рекомендовал взять кредит на ту же сумму и перечислить деньги на «безопасный» счет. Женщина выполнила все необходимые действия и только потом осознала, что ее обманули.

Еще одна жительница столицы республики, находясь в Санкт-Петербурге, решила воспользоваться он-лайн сервисом по поиску попутчиков, чтобы вернуться домой. Она забронировала поездку, указав свои контакты, а затем через мессенджер получила ссылку для перевода предоплаты. Как только девушка перешла по ней и ввела данные банковской карты, с ее счета были списаны почти 30 тысяч рублей.



Еще один горожанин лишился денег, совершая дистанционную покупку. Он заказал через интернет-магазин бензопилу и в качестве предоплаты перевел продавцу без малого 11 тысяч рублей. В итоге товар он так и не получил, а контрагент перестал выходить на связь.

В настоящее время по всем заявлениям потерпевших проводятся проверки. Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не попадаться на обманные уловки преступников.