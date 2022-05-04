Чайки вьют гнезда на парковке торгового центра в Петрозаводске (ФОТО)

В центре карельской столицы на парковке гипермаркета чайки вьют гнезда.

Чайки вьют гнезда на парковке рядом с гипермаркетом «Магнит» в центре столицы Карелии. Об этом информирует читатель паблика «Весь Петрозаводск | Карелия».

«На парковке „Магнита“ чайки вьют гнезда в самых необычных местах», — заявил автор поста и прикрепил фото с места.

Ранее сообщалось, что сотрудники инфекционной больницы в Петрозаводске спасли хромого птенца чайки.