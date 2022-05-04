Чайки вьют гнезда на парковке торгового центра в Петрозаводске (ФОТО)

В центре карельской столицы на парковке гипермаркета чайки вьют гнезда.
Чайки вьют гнезда на парковке рядом с гипермаркетом «Магнит» в центре столицы Карелии. Об этом информирует читатель паблика «Весь Петрозаводск | Карелия».
«На парковке „Магнита“ чайки вьют гнезда в самых необычных местах», — заявил автор поста и прикрепил фото с места.
Ранее сообщалось, что сотрудники инфекционной больницы в Петрозаводске спасли хромого птенца чайки.
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