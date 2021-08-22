Частные квартиры включат в государственную систему аренды жилья

Предложения частных собственников арендных квартир будут вовлекать в государственную информсистему арендного жилья.

Об этом заявил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее сообщалось, что Минстрой России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов по долгосрочной аренде жилья.

«Будут, в том числе, вовлекать. Это смогут использовать и региональные, и муниципальные власти. Потому что кому-то нужно жилье в собственность, кому-то — в аренду. Это востребованный механизм», — заявил он в интервью «Российской газете».

Вице-премьер отметил, что сейчас правительство готовит нормативную базу для работы такой системы, эта работа продлится до лета 2022 года. «У нас вообще в целом цивилизованного рынка аренды жилья в стране пока недостаточно. Это наша глобальная задача — создать рынок арендного жилья», — отметил он.