Частный дом сгорел в райцентре Карелии (ФОТО)

В Олонце десять пожарных тушили коттедж.

Как пишут в паблике отряда олонецких спасателей, 30 апреля в 19 часов 55 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в доме №35 на улице Буденного в Олонце произошел пожар. Для ликвидации пожара привлекались 10 пожарных и три единицы техники.

Погибших и травмированных нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.