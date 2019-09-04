Частный дом сгорел в Карелии

Пожар произошел 3 сентября в Костомукше, сообщили в МЧС Карелии.

В 22.18 пожарно-спасательное подразделение привлекалось для ликвидации пожара в дачном доме в Костомукше в дачном кооперативе Инфра. В 22.38 пожар ликвидирован.

Дом сгорел.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.