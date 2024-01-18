Чемпионат Муезерского района по хоккею в валенках открыл матч с участием полицейских

Команда стражей порядка разгромила хоккейный коллектив «Волома» со счетом 9:1.

В Муезерском районе стартовало традиционное «Хоккей-шоу». По правилам чемпионата на лед спортсмены-любители выходят в валенках.



«В шоу активно участвуют полицейские. Именно их встреча с командой соперников „Волома“ открыла чемпионат», — говорится в пресс-релизе МВД Карелии.



В результате напряженного состязания стражи порядка одержали победу с разгромным счетом 9:1. Следующая игра пройдет в воскресенье, 21 числа.



В министерстве отметили, что эта игра появилась около 15 лет назад.