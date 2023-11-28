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Чепик проверил результаты оснащения и ремонта Сегежской ЦРБ

Новости. Общество
16:36, 29 Ноября 2023
фото: © правительство Карелии

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При поддержке правительства Карелии Сегежскую ЦРБ оснащают современным медицинским оборудованием.

Модернизацию технической базы и улучшение условий для пациентов реализуют по нацпроекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Эффективность вложений проверил премьер-министр Александр Чепик во время рабочей поездки в Сегежский район.

Так, в Карелии в рамках нацпроекта реализуют программу, направленную на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 2023 году Сегежская центральная районная больница закупила семь единиц высокотехнологичного медицинского оборудования для первичных сосудистых отделений.



На первом этаже учреждения отремонтировали холл приемного отделения, которое обновили в прошлом году. Здесь же размещен компьютерный томограф, который позволяет оперативно поставить диагноз при поступлении пациентов, особенно в тяжелом состоянии.

«Приведу пример из реальной практики. К нам поступает пациент 56 лет, который раньше, с высокой вероятностью, оказался бы прикован к постели, потому что у него внезапно перестали двигаться рука и нога. Не теряя времени, прямо в приемном отделении мы проводим томографию и ставим диагноз — острое нарушение мозгового кровообращения. Немедленно госпитализируем мужчину в блок интенсивной терапии сосудистого отделения, а после лечения проводим необходимую реабилитацию, — делится и. о. главного врача Сегежской ЦРБ Сергей Федин. — Благодаря новому оборудованию мы можем разрабатывать движения парализованных конечностей. Это помогает в значительной степени, а порою и полностью восстановить их функции. Мужчина выздоровел, продолжает не только полноценную жизнь, но и трудовую деятельность. Ранее же человек вполне мог остаться инвалидом даже без возможности самостоятельного обслуживания».



Также в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в Сегежской ЦРБ отремонтировали кровлю, фасады приемного отделения, системы горячего и холодного водоснабжения, отопления, электрические сети.

Для нужд ЦРБ закупили более сотни единиц реабилитационного оборудования в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация», разработанного по поручению президента России Владимира Путина. Еще более 30 единиц оборудования поступило в фельдшерско-акушерские пункты поселков Валдай, Черный Порог, Попов Порог, Идель и деревни Каменный Бор.

Помимо ЦРБ, во время рабочей поездки в район премьер-министр Чепик проверил качество ремонта помещений под детскую поликлинику и здания централизованной библиотечной системы. Работы на обоих объектах продолжаются.

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