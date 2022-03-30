Обновился список арестованных автомобилей, которые продаются в Карелии ниже рыночной стоимости

Карельское Управление Федеральной службы судебных приставов составило новый перечень легковых автомобилей, грузовиков и спецтехники, выставленных на продажу за долги.

На них был наложен арест в рамках исполнительных производств для взыскания задолженности.

Среди такого имущества числится, например, Volkswagen Toureg 2007 года выпуска за 1,03 млн рублей, Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска за 929 тыс. рублей и Skoda Octavia 2012 года выпуска за 380,5 тыс. рублей.

Выставлен на продажу грузовой тягач Scania для фуры 2006 года выпуска. Начальная цена - немногим более 1 млн рублей.

Из арестованной спецехники в списке есть два козловых крана по цене от 1 до 1,3 млн рублей и гусеничиный экскаватор за 2,3 млн рублей.

УФССП пояснило, что часть этого имущества продается ниже рыночной стоимости.

По вопросам приобретения рекомендуется обращаться на сайт МТУ Росимущества.