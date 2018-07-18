Четверг в Петрозаводске будет солнечным и жарким, прогнозируют синоптики

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В четверг, 19 июля, в Карелии сохранится переменная облачность, температура днем до +32 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +15, +20, на севере местами +9, +14 градусов по Цельсию. Днем +24, +29, местами +30, +32.
В Петрозаводске без осадков.
Температура ночью +16, +18, а днем +26, +28 градусов.
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