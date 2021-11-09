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Четыре десятка зданий в Петрозаводске 10 ноября отключат от тепла

Новости. Общество
18:16, 09 Ноября 2021
фото: Администрация Петрозаводска

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На среду, 10 ноября, запланированы работы на тепловых сетях на улице Куйбышева, сообщили в администрации Петрозаводска.

АО «ПКС-Тепловые сети» сообщает о планируемых работах в районе улицы Куйбышева. По обращению ООО «Технострой», ведущего реконструкцию улицы, ресурсоснабжающая организация обустроит временную тепловую сеть для перекладки существующих коммуникаций.

В связи с производственной необходимостью завтра, 10 ноября, с 9 до 18 часов у части потребителей в центре Петрозаводска приостановят подачу отопления и горячей воды.

Под отключение попадут четыре десятка зданий. Среди них – дома №№ 1, 7, 13 на улице Еремеева, №№ 19, 19А, 21, 24, 26, 30 на улице Кирова, №№ 26, 28, 39 на улице Дзержинского, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 10Б, 10В, 12 на проспекте Ленина, №№ 19, 21, 26, 28 на улице Куйбышева, № 12 и № 16 на Малой Слободской улице, №№ 7, 9, 11, 23 на Неглинской набережной и №№ 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30 на улице Федосовой.

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