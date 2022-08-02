Четыре медведя бродят рядом с Петрозаводском

Петрозаводчане встретили семейство медведей в километре от въезда в город со стороны Лососинного.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» жителей столицы Карелии предупреждают о косолапых, которые обитают рядом с городом. Семью медведей встретили на дороге к дачным поселкам в Прионежском районе.

«Сегодня ездили купаться в Лососинном, когда ехали обратно дорогу перебегали 4 медведя. Это было примерно в 1 километре от заезда в город, около 21.00. Никогда так близко медведей не видела!», — пишут очевидцы в паблике.

Ранее в Минприроды Карелии напомнили, как вести себя при встрече с медведем.