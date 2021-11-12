Чиновники круглосуточно контролируют уборку снега в Петрозаводске, заявили в администрации (ФОТО)

Все замечания фиксируются и оперативно передаются в работу подрядчику, отметили в мэрии Петрозаводска.

Как сообщает мэрия, компания «ТехРент» продолжает уборку и вывоз снега в Петрозаводске. Работы круглосуточно контролируют специалисты администрации. По районам карельской столицы проходят регулярные рейды. За работой подрядчика следят сотрудники управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства, МКУ «Служба заказчика». Кроме того, они продолжают контролировать уборку снега и ледяных образований во дворах и на кровлях домов. В режиме постоянного взаимодействия с обслуживающей магистрали и тротуары организацией находятся специалисты управления дорожного хозяйства и транспорта. Днём и ночью в рейдах участвуют представители подразделений администрации. Они фиксируют замечания по качеству уборки и оперативно передают эту информацию в работу ООО «ТехРент».

Так, по информации чиновников, минувшей ночью улицы и тротуары Петрозаводска объезжали сотрудники комитета градостроительства и землепользования. Среди замечаний — сохранение снежного покрова на участках дорог и тротуаров улиц Ровио, Чистой, Хейкконена, Лыжной и Балтийской, Комсомольского проспекта, Лососинского шоссе, 1-го Внутриквартального проезда и др.

Местами не вывезены валы и образуется колея. Информацию передали подрядчику, контроль его работы продолжается. К сегодняшнему утру с улиц Петрозаводска вывезли почти 12,5 тыс. тонн снега. Только за минувшую ночь на снежный полигон доставили около сотни самосвалов, на уборке было задействовано более трёх десятков единиц техники. В качестве субподрядчика помощь в работе ООО «ТехРент» оказывает ООО «Кондопожское ДРСУ».

Напоминаем, что в случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по круглосуточному номеру — «051».