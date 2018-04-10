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Новости. Общество
08:50, 10 Апреля 2018

Чиновники в районе Карелии запретили людям делать видео- и аудиозапись на личном приеме

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Глава администрации Беломорского района Карелии Владимир Попов запретил людям производить аудио- и видеосъемку, когда они придут на личный прием представителям местной власти.

Руководитель администрации Беломорского района Владимир Попов внес поправку в Положение о порядке приема граждан, запрещающую производить аудио- и видеосъемку при проведении личного приема как руководителем администрации, так и его заместителями, отделами администрации и подведомственными учреждениями, сообщается в паблике "Беломорск".

Так, 23 марта внесено изменение в Положение "Об утверждении Порядка рассмотрения обращений и личного приема граждан в Администрации муниципального образования "Беломорский муниципальный район", в котором прописали следующее: "При проведении личного приема главой Администрации, его заместителями, отделами администрации и подведомственными учреждениями аудио- и (или) видеозапись не производится. Исключения составляют случаи осуществления действий по аудио- и (или) видеозаписи только с согласия должностных лиц, осуществляющих прием".

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Комментарии

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dgin
2018-04-10 10:13:56
Зажрался , однако.
Кальтер
2018-04-10 10:09:56
А что так? За слова потом боятся ответить? Или чтобы врать было удобнее?
Беня
2018-04-10 09:55:40
Дык правильно, наших граждан хлебом не корми, дай видос в контакте выложить. Сперва выкладывают, а потом орут, паче потерпевших :)
Joker
2018-04-10 10:35:57
Беня, поддерживаю. Правильно и сделали, что запретили из обычных рабочих моментов устраивать шоу. Главное ведь для этих "режиссёров -операторов" не проблему решить и ответ услышать, а спровоцировать человека. А потом выложить всё это в Сеть для удовлетворения собственных, порой болезненных,амбиций.
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