Чиновники в районе Карелии запретили людям делать видео- и аудиозапись на личном приеме

Глава администрации Беломорского района Карелии Владимир Попов запретил людям производить аудио- и видеосъемку, когда они придут на личный прием представителям местной власти.

Руководитель администрации Беломорского района Владимир Попов внес поправку в Положение о порядке приема граждан, запрещающую производить аудио- и видеосъемку при проведении личного приема как руководителем администрации, так и его заместителями, отделами администрации и подведомственными учреждениями, сообщается в паблике "Беломорск".

Так, 23 марта внесено изменение в Положение "Об утверждении Порядка рассмотрения обращений и личного приема граждан в Администрации муниципального образования "Беломорский муниципальный район", в котором прописали следующее: "При проведении личного приема главой Администрации, его заместителями, отделами администрации и подведомственными учреждениями аудио- и (или) видеозапись не производится. Исключения составляют случаи осуществления действий по аудио- и (или) видеозаписи только с согласия должностных лиц, осуществляющих прием".