Численность детей-сирот, устроенных в семьи, в Карелии выросла на 3 процента

Карелия вошла в число регионов, где в 2018 году увеличилось количество детей-сирот, нашедших семью.

Среди 21 субъекта наша республика находится на 16 месте по данному показателю. Среди лидеров рейтинга - Пермский край, где численность детей-сирот, устроенных в семью выросла на 38 процентов. В Карелии увеличили этот показатель за прошлый год на 3 процента. Такие данные были озвучены на Всероссийском совещании с руководителями органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан в Москве.

По сообщению Министерства соцзащиты республики, для Карелии, как и в целом для России, по-прежнему актуальны вопросы выявления детей-сирот и их дальнейшего устройства на семейные формы воспитания. В течение 9 месяцев 2019 года в республике выявлено 193 ребенка, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На высоком уровне (99%) остается доля устроенных детей в семьи по отношению к выявленным.

По данным на 1 октября 2019 года на территории Карелии проживает 2081 ребенок-сирота, из них 1784 (85,7%) воспитываются в замещающих семьях.

При этом особую тревогу в министерстве вызывает ситуация с детьми, возвращенными из замещающих семей в учреждения. За 9 месяцев 2019 года количество возвратов по республике составило 22 случая. За весь прошлых год "приемные" родители вернули 29 детей.