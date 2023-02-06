Число преступлений, совершенных подростками, в Карелии за год выросло на треть

В прокуратуре Карелии опубликовали статистику преступлений за 2022 год.

В 2022 году в республике зарегистрировано 11 850 преступлений, что на 13,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (- 1 820).



За год на преступления стали чаще идти ранее судимые граждане (2 513 или рост на 20,2%). Сразу на треть увеличилось количество преступных деяний со стороны несовершеннолетних (+33,6% или с 429 до 573) .



Кроме того, отметили в региональной прокуратуре, на 1,7% снизилось количество зарегистрированных убийств (с 59 до 58). Разбоев стало меньше на 24% (снижение с 25 до 19). В то же время, отмечен рост случаев причинения тяжкого вреда здоровью - на 14,9% (со 101 до 116 таких преступлений).

Раскрываемость преступных деяний повысилась с 76,3% до 77,7%. На 7,4% упало число особо тяжких преступлений (с 541 до 501). Основная причина этого - снижение наркотрафика на 13,8% (2021 год – 405, 2022 год – 349).

Количество тяжких преступлений снизилось на 14,7% (с 2 547 до 2 173), что обусловлено снижением числа краж, входящих в эту категорию (с 1 512 до 975), угонов автомобилей (с 27 до 12) и ряда других преступлений.

На на 7,2% выросло число случаев мошенничества (1 981 преступление). Из них 1 734 – дистанционные мошенничества (+24%). Их, как правило, преступники совершили против детей и стариков с использованием телефона и интернета.



С 96 до 100 увеличилось количество коррупционных преступлений (+4,2%). В том числе резко выросло число посредничества в получении или дачи взяток – с четырех случаев до 21-го. В то же время, снизилось число фактов получения взятки (с 17 до 12), дачи взятки – с 24 до 15.