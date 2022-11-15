Число свободных рабочих мест для мужчин в Карелии резко выросло на фоне мобилизации

Количество вакансий на предприятиях Карелии заметно выросло в последний месяц в тех профессиональных сферах, где обычно основную часть персонала составляют мужчины.

Об этом говорят результаты анализа объявлений о вакансиях, размещенных на сервисе по трудоустройству hh.ru.

Например, число свободных рабочих мест в сфере «Строительство и недвижимость» увеличилось более чем в 1,5 раза, «Добыча сырья» — почти в 2 раза.

Кроме того, прирост по числу вакансий показали сферы «Страхование» (на 78,7%), «Искусство и масс-медиа» (на 54,4%), «Консультирование» (на 38,6%), «Высший менеджмент» (на 18,3%), «Безопасность» (на 13,4%).

«Нынешний подъём во многом можно объяснить тем, что компаниям нужно оперативно заменить мобилизованных или покинувших страну сотрудников… Но в целом кажется, что каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые „шоки“, реагируя на них всё более сглажено. Я допускаю: ухудшение экономической ситуации негативно отразится на рынке труда. Однако пока страшные сценарии в экономике не реализовались, и основная масса бизнесов перестраивается на новые рельсы, учится жить в новой реальности», — прокомментировала Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности.