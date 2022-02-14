Что изменится в лесах Карелии после вступления в силу новых правил?

В России утверждены правила использования лесов для осуществления рыболовства.

1 марта в России вступают в силу правила использования лесов для осуществления рыболовства. Они были утверждены приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ в октябре прошлого года и распространяются на все лесные регионы страны, в том числе и на Карелию.

Согласно новым правилам, на прибрежных лесных участках, которые передаются в аренду для осуществления рыболовства, допустимо возведение некапитальных строений и сооружений, необходимых для этой деятельности. Граждане и юридические лица, использующие леса для рыболовства, имеют право создавать лесную инфраструктуру, в частности – лесные дороги.

Арендаторы обязаны составлять проект освоения лесов, осуществлять меры санитарной безопасности и противопожарного обустройства переданных им лесных участков. Кроме того, правила запрещают захламление леса строительным и бытовым мусором, а также загрязнение химическими и радиоактивными веществами.