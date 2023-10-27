«Что мы пьём и за что платим?» — жительница Сегежи предложила объединиться для решения проблемы

Сегежанка выложила в сеть фото воды желтого цвета, а горожане добавили, что она еще и воняет.

Фото воды желтого цвета опубликовали в паблике «Сегежа online…»

«Сегежане, кого-то волнует качество воды? Есть вопросы? Давайте уже объединяться и решать эту проблему, что мы пьём и за что платим, и не малые деньги», — обратилась автор фото к жителям города.

«Эта еще какая-то светленькая», — сообщила в комментариях к посту еще одна жительница Сегежи.

Пользователи сети там же отметили, что после кипячения вода становится ещё темнее, «готовый чай по цвету».

«О ванне говорить не приходится, но ведь даже стирать страшно, вещи портятся!» — рассказали сегежане.

А еще одна подписчица паблика добавила: «Рыжая, понятно. Но вонючая почему? Даже кипяток воняет!»