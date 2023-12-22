«Что здесь происходит?» — подростки шокировали жителей Петрозаводска

Подростки, которые своими действиями шокировали горожан, попали на видео.

Видео, на котором были запечатлены необычные и не совсем понятные действия подростков, разместили в паблиаке «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Что здесь происходит?» — написали недоумевающие жители Петрозаводска.

Судя по видео, дети - юноша и девушка явно изображали животных: они прыгали и активно передвигались на четвереньках.

Кроме того, подростки были в шортах, масках животных, перчатках, к тому же к их шортам были прикреплены хвосты.

Еще дети были одеты не по погоде - с открытыми руками и ногам, но это, по всей видимости, смущало только пользователей сети, а дети резвились с большим удовольствием.

Под постом развернулось бурное обсуждение этого инцидента.