Горожанка обнаружила в Петрозаводске удивительное чудо природы

В редакцию «Столицы на Онего» прислали фото, сделанное на улице Маршала Мерецкова.

Читательница «Столицы на Онего» прислала удивительное фото, на котором видно, как посреди суровой зимы на дереве появились свежие почки.

Снимок сделан в минувшую субботу на улице Маршала Мерецкова.

Мы предположили, что корневая система дерева находится рядом с теплотрассой, которая проходит под землей. Отсюда и такое чудо природы в 20-градусный мороз!