Дача сгорела дотла в одном из поселков Северного Приладожья

Ночью сгорела дотла дача в поселке Сортавальского района Карелии.
О происшествии в Северном Приладожье сообщили сотрудники 38 пожарно-спасательной части Сортавалы.
Ночью 5 января, 01.43, диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение от очевидцев о том, что в садово-огородническом товариществе «Земляничное» в поселке Хюмпеля Сортавальского района горит дачный дом.
На место пожара был направлен дежурный караул 38 ПСЧ Сортавалы на двух единицых техники. Когда огнеборцы прибыли на место, выяснилось, что проезда к месту пожара нет, от места расположения пожарных автомобилей до очага пожара около 250-300 метров.
Дом к моменту прибытия подразделения брандмейстеров сгорел до основания. Температура воздуха была минус 35 градусов.
Причина пожара устанавливается, пострадавших нет. Хозяева постройки отсутствовали, сообщили в паблике пожарных.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание