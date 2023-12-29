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Дача сгорела дотла в одном из поселков Северного Приладожья

Новости. Происшествия
10:25, 05 Января 2024
фото: © 38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала / ВК

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Ночью сгорела дотла дача в поселке Сортавальского района Карелии.

О происшествии в Северном Приладожье сообщили сотрудники 38 пожарно-спасательной части Сортавалы. 

Ночью 5 января, 01.43, диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение от очевидцев о том, что в садово-огородническом товариществе «Земляничное» в поселке Хюмпеля Сортавальского района горит дачный дом.

На место пожара был направлен дежурный караул 38 ПСЧ  Сортавалы на двух единицых техники. Когда огнеборцы прибыли на место, выяснилось, что проезда к месту пожара нет, от места расположения пожарных автомобилей до очага пожара около 250-300 метров.

Дом к моменту прибытия подразделения брандмейстеров сгорел до основания. Температура воздуха  была минус 35 градусов.

Причина пожара устанавливается, пострадавших нет. Хозяева постройки отсутствовали, сообщили в паблике пожарных.

 

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