Дана Борисова отправила дочь жить на помойку

Дана Борисова снова поругалась с дочерью-подростком. Полина опровергла обвинения матери в том, что била ее, и пожаловалась на угрозы.

Полина назвала Дану хитрым и неадекватным человеком.

"Не пускает меня домой даже просто забрать вещи. Говорит идти жить на помойку, что там мне и место", – пожаловалась 11-летняя дочь гламурной ведущей.

Чтобы помирить их, подключились органы опеки, психолог и отец девочки-подростка. Однако усилия оказались тщетными.

"Мы поссорились! Она пригрозила, что выгонит из дома, поменяет замки. Я была в шоке, а потом подумала: есть же папа! Перебралась к нему. Первое время хотелось вернуться, но после встречи в опеке передумала. Мама заявила, что я бью ее. Но как? Я же ребенок. Стало очень обидно", – призналась Полина.

Дана Борисова представила свою версию событий. Ведущая рассказала, что с ней связался педагог Полины и пожаловался на плохое поведение ребенка. Дескать, 11-летняя наследница ведущей связалась с компанией старшеклассников, стала грубить учителям и хуже учиться. Дана Борисова попыталась повлиять на ситуацию. Она поговорила с Полиной, но, видимо, беседа оказалась непродуктивной, пишет издание "Дни.ру".