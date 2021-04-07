ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)

Десять человек выразили желание участвовать в конкурсе на должность главы Петрозаводска при поддержке КПРФ – давайте выберем одного кандидата от всех жителей.

Карельское отделение КПРФ выдвинет на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Петрозаводска того, кого жители определят голосованием.

До 7 апреля принимались анкеты тех, кто готов пойти на конкурс при поддержке горожан и КПРФ.

Свои анкеты в партию прислали 10 человек. Теперь нам предстоит выбрать, кто из них станет народным кандидатом.

- Давайте вместе выберем достойного человека, который будет отстаивать интересы петрозаводчан, и выдвинем его на конкурс, - призывает КПРФ. - Пусть это будет тот, кого поддержит большинство жителей. Главная наша цель – заставить власть услышать мнение горожан.

Итак, на конкурс готовы пойти:

Игорь Амосов – управляющий филиал-трестом «Петрозаводскгоргаз»

Сергей Гоноболев – специалист в области муниципальной службы, СМИ, комплексной безопасности

Андрей Гущин – ветеран МВД Карелии

Илья Косенков – лидер профсоюзов Карелии

Светлана Логинова – бывшая глава Суоярвского района, депутат Заксобрания Карелии 5 созыва

Семен Павилонис – сотрудник охранного предприятия

Инесса Петкевич – экономист, юрисконсульт

Николай Тараканов – предприниматель

Артем Тимошенко – директор компании по продаже техники

Александр Флеганов – юрист, адвокат

Проголосовать можно здесь.

Коротко расскажем о каждом кандидате.

Игорь Амосов – управляющий филиал-трестом «Петрозаводскгоргаз»







56 лет, окончил энергетический факультет Военно-космической академии имени Можайского по специальности инженер-знергетик, Санкт-Петербургский университет МВД по специальности юрист.

Основная трудовая деятельность связана со сферой энергетики, обеспечения безопасности. Большой стаж службы в правоохранительных органах и работы в Управлении федеральной службы судебных приставов. Подполковник милиции, заместитель командира ОМОН, замначальника отдела обеспечения общественного порядка МВД Карелии. Старший судебный пристав, государственный советник юстиции РФ I класса.

С июня 2020 года по настоящее время - управляющий филиал-трестом «Петрозаводскгоргаз газораспределительной компании АО Карелгаз» (реализация газа и обслуживание газовых сетей районов).

Проголосовать можно здесь.

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Сергей Гоноболев – специалист в области муниципальной службы, в сфере СМИ, комплексной безопасности и охраны труда









57 лет. Окончил Петрозаводский государственный университет по специальности преподаватель физики. Имеет сертификаты по политическому менеджменту, правовым основам самоуправления, охране труда, ГО ЧС и пожарной безопасности.

Основная трудовая деятельность связана с работой на муниципальной службе (администрация Прионежского муниципального района, специалист по работе с депутатским корпусом), средствами массовой информации (заведующий отдела рекламно-коммерческого вещания на ТВ и Радио ГТРК «Карелия», руководитель проекта «Комсомольская правда в Карелии»). специалист в области комплексной безопасности (охрана труда, вопросы ГО ЧС, пожарной безопасности и т.д.). Успешно работал руководителем предприятия.

Имеет большой опыт проведения и управления организацией массовых мероприятий.

Сейчас находится на пенсии, но в настоящее время занимается общественной и творческой деятельностью. Имеет награды и поощрения.

Проголосовать можно здесь.

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Андрей Гущин – ветеран МВД Карелии









58 лет, окончил Московский государственный открытый университет по специальности геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых; Санкт-Петербургский университет МВД России.

В органах внутренних дел прошел путь от участкового инспектора до начальника отдела собственной безопасности и начальника оперативно-поискового бюро МВД по Республике Карелия.

Награжден медалью за службу на Северном Кавказе и медалью участника боевых действий на Северном Кавказе. Награжден медалью МВД России за отличие в службе 3, 2 и 1 степени.

Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Проголосовать можно здесь.

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Илья Косенков – лидер профсоюзов Карелии







45 лет, окончил математический факультет Петрозаводского госуниверситета по специальности инженер-программист, Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Социальный менеджмент и социальная работа», Карельский региональный институт управления, экономики и права Петрозаводского государственного университета по программе «Менеджмент» в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

Основная трудовая деятельность была связана с Петрозаводским государственным университетом, где работал сначала методистом отдела инноваций и менеджмента, затем стал председателем студенческой профсоюзной организации.

С 2010 года по настоящее время – председатель Общественной организации «Объединение организаций профсоюзов в Республике Карелия».

Проголосовать можно здесь.

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Светлана Логинова – бывшая глава Суоярвского района Республики Карелия, депутат Законодательного собрания Карелии 5 созыва

62 года, окончила Северо-Западную академию государственной службы при Президенте РФ по специальности муниципальное управление.

В 2006 году была избрана главой Вешкельского сельского поселения, позднее - председателем совета и главой Суоярвского района. С 2011-го по 2016 год – депутат Законодательного собрания Республики Карелия 5 созыва.

Заслуженный работник органов местного самоуправления в Республике Карелия.

Проголосовать можно здесь.

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Семен Павилонис – сотрудник охранного предприятия







34 года, окончил Петрозаводский техникум городского хозяйства по специальности техник, теплотехник.

Трудовая деятельность была связана со сферой ЖКХ.

В настоящее время - дежурный пульта управления частной охранной организации «ПАТРИОТ» (охрана объектов повышенной важности, территорий объектов повышенного контроля, имущества и ценностей).

Проголосовать можно здесь.

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Инесса Петкевич – экономист, юрисконсульт

53 года, окончила Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций по специальности «Экономика и управление на предприятии», Петрозаводский государственный университет по специальности юрист.

Работала инспектором-экономистом в Карельском ресурсном центре Национального банка России, старшим бухгалтером в структурах МВД, ведущим бухгалтером в централизованной бухгалтерии Министерства здравоохранения Карелии, заместителем руководителя по экономическим вопросам Госпиталя ветеранов войн.

В настоящее время является председателем совета и юрисконсультом потребительского кооператива, председателем правления ТСЖ.

Проголосовать можно здесь.

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Николай Тараканов – предприниматель

43 года, окончил лесоинженерный факультет Петрозаводского государственного университета.

Был индивидуальным предпринимателем, директором транспортной компании. Руководил учреждением социального обслуживания населения по Пряжинскому району Карелии.

В настоящее время - заместитель директора ООО «АК 1126».

Проголосовать можно здесь.

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Артем Тимошенко – директор компании по продаже техники

40 лет, окончил лесоинженерный факультет Петрозаводского государственного университета по специальности

«машины и оборудование лесного комплекса», инженер-механик; Северо-Западный государственный заочный технический университет,

автотранспортный факультет по специальности «организация перевозок и управление на транспорте», инженер-менеджер.

С 2013 года – директор ООО "КИТ" - компании, занимающейся торговлей техникой (экскаваторы, погрузчики, башенные краны), запасными частями и др. Опыт в создании и ведении бизнес-проектов, поставок коммерческой и строительной техники, запасных частей к ней из Китая и Европы.

Проголосовать можно здесь.

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Александр Флеганов – юрист, адвокат

61 год, окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности юрист.

Более 32 лет отдал работе в сфере права, адвокатской деятельности. С августа 2019 года по настоящее время является членом экспертного общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия.

В настоящее время - председатель коллегии адвокатов Республики Карелия «Флеганов и партнёры».

Заслуженный юрист Республики Карелия, награжден медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» I степени.

Проголосовать можно здесь.

Голосование продлится до 16.04. (подведение итогов в 18.00).

На первом этапе можно будет проголосовать за любого из 10 претендентов, таким образом, определится тройка лидеров. Итоги первого этапа мы подведем 12.04 (подведение итогов в 18.00) – определим тройку лидеров. На втором этапе 16.04. будет выбран победитель народного голосования.