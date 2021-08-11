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Дедушка сдал внука в полицию как найденыша

Новости. Общество
22:30, 11 Августа 2021
фото: © shutterstock.com/mediavic

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Житель Москвы в ночь на среду сдал в полицию собственного внука как найденыша, сообщила столичная прокуратура.

В релизе отмечается, что, по словам мужчины, он нашел брошенного новорожденного на остановке на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщает РИА Новости.

Мальчика, которому только исполнился месяц, доставили в больницу. Его здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура взяла ситуацию на контроль: по предварительным сведениям, обнаруживший «найденыша» мужчина — его родной дедушка. С какой целью он сдал собственного внука в полицию, выясняется. Личность матери уже установили.

Соцзащита окажет необходимую помощь новорожденному.

«Ранее семья за социальной помощью не обращалась. После выписки из больницы будет решено, с кем будет жить ребенок», — добавили в ведомстве.

«Дальнейшее жизнеустройство» ребенка прокуратура поставила на контроль.

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